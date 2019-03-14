كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء مئات الرحلات جراء الإعصار القنبلة فى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت عاصفة ثلجية ولايات وسط الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، مطلقة "الإعصار القنبلة" وصاحبها رياح الشديدة وثلوج منجرفة أعاقت حركة السيارات، كما ألغت أكثر من 1300 رحلة طيران، ومقتل جندي بولاية كولورادو.

وأعلن حاكم كولورادو جون هيكنلوبر، حالة الطوارئ بسبب العاصفة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من عواصف ثلجية لأجزاء من كولورادو ووايومينغ ونبراسكا وداكوتاس حيث أغلقت المدارس والشركات.

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ووصف خبراء الأرصاد، العاصفة بأنها "إعصار قنبلة"، وهو إعصار شتوي يتشكل عندما ينخفض ​​الضغط الجوي 24 مليمار خلال 24 ساعة.

وقالت دورية ولاية كولورادو إن أحد جنودها، العريف دانييل جروفز، أصابته سيارة خرجت عن نطاق السيطرة على الطريق السريع 76 وتوفي متأثراً بجراحه بعد وقت قصير في مركز بلات فالي الطبي في برايتون.

وقالت شركة الطاقة اكسيل اينرجى، إن حوالي 130،000 عميل تجاري وسكني في كولورادو، بدون كهرباء بسبب الرياح العاتية والثلوج الكثيفة الرطبة.