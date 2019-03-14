كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة طيران هندية تطلب تعويضا من "بوينج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة طيران "سبايس جيت" الهندية، منخفضة التكلفة، إنها ستطلب تعويضًا من شركة تصنيع الطائرات الأمريكية "بوينج"، بعد إجبارها على إرساء جميع طرازات بوينج 737 ماكس قيد التشغيل في أسطولها، تقيدًا بقرار الأربعاء الصادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني، وتقارير التشغيل القياسية.

وجاء في التقرير، نقلا عن أحد كبار مسؤولي "سبايس جيت": "سنطلب تعويضًا من شركة بوينج عن إرسائها للطائرات. وسنسعى أيضًا للحصول على تعويض عن خسائر الإيرادات وأي نوع من الصيانة أو الإصلاح الفني الذي يجب أن تخضع له الطائرة. هذا جزء من العقد الذي وقعناه مع بوينج لجميع طائرات 737 ماكس".

وقال متحدث باسم "سبايس جيت": "تقوم شركة سبايس جيت بترشيد استخدام طائراتها الأخرى لمعالجة الوضع الحالي. إننا نقوم بتقييم الخيارات لزيادة السعة في الأيام القادمة من خلال مزيج من الرحلات الإضافية واستقراء الطائرات".

وأغلقت الحكومة الهندية، المجال الجوي للبلاد لجميع طائرات بوينج 737 ماكس يوم الأربعاء، في خطوة اتخذتها العديد من الدول الأخرى، في أعقاب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد.