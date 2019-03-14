كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا انهيار مدرسة بنيجيريا إلى 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد القتلى في انهيار مبنى مدرسة، أمس في مدينة لاجوس في نيجيريا إلى 18، حسبما ذكرت صحيفة "نيشن" اليوم الخميس.

وأشارت تقارير سابقة، إلى مقتل ثمانية أشخاص. وأن أكثر من 100 شخص كان في المبنى عندما انهار.

ووفقًا لصحيفة "نيشن"، أنقذ فريق الطوارئ 41 جريحًا من الأنقاض.

وذكرت صحيفة "الجارديان" نيجيريا، يوم أمس الأربعاء، أن مبنى من ثلاثة طوابق انهار في منطقة إيتفاجي في لاجوس، مضيفة أن أكثر من 100 شخص محاصرون تحت الأنقاض، بينما تم إرسال العديد من التلاميذ إلى المستشفى.