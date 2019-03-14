كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: أمريكا تسعى لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من مليون برميل فى مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، اليوم، إنّ الولايات المتحدة تهدف إلى خفض صادرات إيران من النفط الخام بنحو 20 في المائة إلى أقل من مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل، من خلال مطالبة الدول المستوردة بتخفيض مشترياتها لتجنب العقوبات الأمريكية.

ويهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية المطاف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وبالتالي تقليص مصدر إيرادات طهران الرئيسي، وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي ووقف دعم عملائها المتشددين في الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن تجدد الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على معظم الدول التي تشتري الخام الإيراني، بما في ذلك أكبر المشترين الصين والهند، مقابل تعهدات بخفض الواردات مجتمعة إلى أقل من مليون برميل في اليوم، وسيكون هذا أقل بنحو 250 ألف برميل يوميا من صادرات إيران الحالية البالغة 1.25 مليون برميل يوميا.

وقال أحد المصادر: "الهدف في الوقت الحالي هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميًا"، مضيفاً أن إدارة ترامب تشعر بالقلق من أن الضغط من أجل الإغلاق الكامل للنفط الإيراني على المدى القصير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

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وقالت المصادر، إن واشنطن قد ترفض أيضا التنازلات لبعض الدول التي لم تشتر الخام الايراني مؤخرا.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وأدت تلك العقوبات بالفعل إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى النصف.

ولإعطاء الوقت للمستوردين لإيجاد بدائل ومنع حدوث قفزة في أسعار النفط، منحت الولايات المتحدة المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني إعفاءات من العقوبات بشرط أن يشتروا كميات أقل في المستقبل.