كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخابرات الاحتلال: وحدة "ملف الجولان" كانت تعمل دون علم الأسد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية نقلا عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، أن وحدة "ملف الجولان" التابعة لحزب الله كانت تعمل في سوريا دون علم دمشق.

ونقلت الصحيفة أمس الأربعاء عن ضابط في المخابرات الإسرائيلية قوله: "نفضح هذا البرنامج الإرهابي بينما يجلس الرئيس (السوري بشار) الأسد في مكتبه ولا يعلم به"، في إشارة إلى قيام الجيش الإسرائيلي أمس بكشف ما أكد أنه وحدة سرية تابعة لحزب الله اللبناني تم تشكيلها في الجولان بقيادة علي موسى دقدوق، بهدف العمل ضد إسرائيل وقت الحاجة.

وحسب المخابرات الإسرائيلية، فإنه تم إخفاء مهمة دقدوق عمدا عن السلطات السورية لأن "الأسد يركز على استعادة استقرار نظامه في جنوب سوريا ولا يريد استفزاز إسرائيل".

وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت سابق أن تل أبيب مستعدة للقبول ببسط السلطة السورية سيطرتها على "الجانب السوري" من الجولان، لكنها لن تتساهل مع وجود حزب الله أو القوات الإيرانية في تلك المنطقة.

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وذكرت الصحيفة أن دقدوق سافر إلى العراق عام 2006، وشارك في تنظيم هجمات على الجنود الأمريكيين هناك، قبل أن تعتقله القوات الخاصة البريطانية في البصرة في مارس 2007.

وأمضى دقدوق 5 سنوات في السجن، ثم أطلقت السلطات العراقية سراحه عام 2012 رغم معارضة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لهذا القرار.

وفي 2018، أرسله حزب الله إلى سوريا لحشد خلية سرية في الجولان وحسب المخابرات الإسرائيلية، فإن حزب الله شكل وحدة "ملف الجولان" بالتعاون مع فيلق القدس الإيراني، وأن قيادة هذه الوحدة تتكون من عناصر لبنانية ولا مؤشرات لوجود إيرانيين فيها.