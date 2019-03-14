“الويفا” يجر النجم البرازيلي نيمار للتحقيق بسبب انتقاده للتحكيم

يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا”، لن يكون متساهلاً مع اللاعبين، بخصوص تصريحاتهم التي تهم التحكيم منذ الان، حتى ولو تعلق الأمر بتعليق “غاضب” عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت صحيفة “ليكيب”، أن “الويفا” قرر فتح تحقيق مستعجل بخصوص اللاعب نيمار داسيلفا، من صفوف نادي باريس سان جيرمان، بسبب، تعليقاته المسيئة لحكم لقاء مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد قبل أسبوع.

وأضاف المصدر ذاته، أن تعليق نيمار بخصوص حكم الفيديو في مباراة دوري أبطال أوروبا، جرت على اللاعب البرازيلي التحقيق، ومن المرتقب أن يتم تسليط غرامات مالية في حقه.

وكان باريس سان جيرمان، قد أقصي قبل أسبوع من دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر يونايتد الذي تمكن من قلب الطاولة على البارسيين وتحقيق تأهل هام، في ظل غياب أزيد من 6 لاعبين أساسيين عن تلك المواجهة.