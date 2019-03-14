يهم المغاربة.. منازل للبيع في إيطاليا مقابل أورو واحد

أعلنت السلطات المحلية في ثلاث مدن إيطالية عن عرض منازل للبيع مقابل أورو واحد، من أجل جذب سكان جدد لمناطق لا يقطنها أحد.
و ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أمس الأربعاء، أن هذه المنازل ربما تكون فرصة تاريخية لعشاق قضاء عطلة هادئة في منازلهم الخاصة ، غير أن معظم البيوت المطروحة للبيع، ورغم موقعها الساحر، تحتاج لأعمال تجديد تبلغ كلفتها 17 ألف أورو .
و توجد هذه المساكن في بلدات غانغي بجزيرة صقلية جنوب إيطاليا، وكاريغا ليجوري في إقليم بيمونتي شمال البلاد، وليتشي مارسي في أبروتزو التي تعد موقع تراثي لليونيسكو.
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن المنازل في ليتشي مارسي في أبروتزو تتوفر على حدائق خاصة، كما أن المدينة ككل محاطة بغابة في وسط إيطاليا.
و حسب رؤساء البلديات الثلاث فإن عدم إعادة الحياة إلى هذه المدن سيحولها إلى أشباح، لكونها أصبحت خالية تماما من السكان بسبب عدم وجود موظفين، وتعرضها لكوارث طبيعية.
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