بنشماس يشيد بصورة تركيا إقليميا ويدعو إلى تطوير الشراكة معها

قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الظروف الحالية مواتية لتطوير الشراكة المتميزة بين المغرب وتركيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بنشماش مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الذي يزور المغرب ليومين لحضور الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة الأخرى، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و14 مارس 2019 بمقر البرلمان المغربي بالرباط، بمشاركة تركيا.

وأعرب بنشماش عن أمله أن تفتح هذه الزيارة صفحة جديدة للتعاون بين البلدين.

ولفت بنشماس إلى “جودة ومتانة العلاقات القوية التي تجمع البلدين”. وذكر “بقوة ومتانة العلاقة المشتركة بين البلدين التي بنيت على مدى تاريخ طويل”.

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وأشاد بـ”صورة تركيا التي تحظى بها على المستوى الإقليمي”. وأبرز ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين.

وتابع قائلا “العلاقات الاقتصادية والتجارية في تطور مستمر، وتركيا تحتل المرتبة العاشرة في لائحة شركاء البلاد التجاريين”.

وقال في هذا الصدد “هناك إطار قوي وصلب للتعاون بين البلدين في عدد من المجلات والقطاعات، وهناك ظروف مواتية لتطوير الشراكة المتميز بين البلدين، واستكشاف آفاق تطويرها”.

ووصل رئيس البرلمان التركي في وقت سابق اليوم إلى المغرب في زيارة تستمر يومين.