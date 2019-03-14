في قرار مفاجئ.. أمريكا ترفض منح رئيس “الكاف” تأشيرة الدخول لأراضيها

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، منح الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأشيرة الدخول للأراضي الأمريكية، وذلك من أجل المشاركة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي سيعقد في ولاية ميامي الأمريكية، مع نهاية هذا الأسبوع.

وحسب وسائل إعلام إفريقية، اليوم الخميس، فإنه لم يتم الكشف لحدود اللحظة عن أسباب هذا المنع، خاصة وأن المواطنين الملغاشيين غير ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية، كما هو حال عدد من البلدان.

هذا القرار، خلف صدمة كبيرة لدى كبار المسؤولين في الجهاز القاري للعبة، وكذا لدى الاتحاد الدولي للعبة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية، غير متعودة على منع مسؤولين كبار من المشاركة في تظاهرات من هذا الحجم تنظم في بلادها، كما أن أحمد أحمد يعتبر من أبرز الأسماء الداعمة لمخططات رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو.

ومن المرتقب أن تكشف الجهات المسؤولية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن سبب هذا الرفض، كما من المرتقب أيضا أن تعرف هذه القضية تدخلات من مسؤولين كبار في “الفيفا’، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستنظم “مونديال” 2026، رفقة كندا والمكسيك، ومن بين الأمور التي تعهدت بها، عدم وضع تعقيدات أمام الراغبين في دخول البلاد.

من جهته، أكدت تقارير صحفية، أن رئيس “الكاف” غاضب جدا من هذا القرار، ويعتبرها إهانة لأبرز المؤسسات الرياضية في العالم، وأعلى هيئة رياضية في القارة الإفريقية.