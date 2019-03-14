وقفة احتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أهالي جديدة المكر قبالة مكاتب وزارة الإسكان والمجمع الحكومي في مدينة حيفا، اليوم الخميس، تنديدا بمخطط طنطور ومصادرة الأراضي الخاصة للسكان وخنق البلدتين ومنع التوسع والبناء.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية على مخطط طنطور أمام مكاتب الإسكان بحيفا تلبية لدعوة لجنة طنطور الشعبية وذلك تنديدا ورفضا لمخطط طنطور ومصادرة الأراضي تحت شعار "لا لغيتو طنطور".
ومن أجل تنفيذ مخطط طنطور، صادرت السلطات الإسرائيليّة مساحة 3 آلاف دونم، لبناء مشروع يضم 15,500 وحدة سكنية لقرابة 72 ألف نسمة!
ويرى البعض من مخططي المدن أن هذا المخطط الذي تم تعديله يتوافق مع البند السابع من "قانون القومية" الذي يشير إلى "أهمية تطوير البلاد وتهويدها لصالح المجموعة اليهودية" وتركيز العرب في أماكن محددة أشبه بـ"غيتو".
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