انت الان تتابع تفاصيل خبر 150 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 12:46 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى، اليوم الخميس، بحراسة عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان: إنّ "أكثر من 150 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال ساعة والاقتحامات ما تزال مستمرة، في ظل هطول شديد للأمطار".

وخلال الأيام الماضية دعت جماعات استيطانية إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، الخميس، للاحتجاج على فتح دائرة الأوقاف لباب الرحمة أمام المصلين.

وأول من أمس الثلاثاء، أجّلت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، إلى أسبوع، قراراً بشأن طلب النيابة العامة إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ المحكمة رفضت طلب النيابة العامة الإسرائيلية إصدار أمر بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وأردفت أن المحكمة قررت منح دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس 7 أيام إضافية للرد على طلب سابق للمحكمة بتوضيح أسباب عدم إغلاق المصلى، مشيرة إلى أنه حتى صدور قرار سيبقى المصلى مفتوحاً.

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والأسبوع الماضي، أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس رفضه التعاطي مع المحكمة الإسرائيلية؛ لأنه لا صلاحية للقانون أو المحاكم الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وتشهد مدينة القدس، منذ منتصف الشهر الماضي، حالة من التوتر إثر إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى باب الرحمة.

وفي عام 2003، أغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب الرحمة"، في أوج الانتفاضة الفلسطينية، وجددت تمديده سنوياً، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء، عام 2017.

وفي فبراير الماضي، على إثر توترات وصدامات، تمكن مقدسيون من إعادة فتحه (باب الرحمة).

والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى، قرب "باب الرحمة"، بمساحة 250 متراً مربعاً، وبارتفاع 15 متراً، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية، في ظل سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.