العثور على مومياء عمرها 1500 عام.. وحذاؤها يذهل علماء الآثار

الخليج 365/ بغدادأعلن علماء آثار، مؤخرا، عثورهم على مومياء قديمة يصل عمرها إلى 1500 سنة، داخل أحد الكهوف في منطقة "ألتاي" الجبلية بمنغوليا.

وبحسب ما نقل موقع "ذا إبوش تايمز"، فإن البقايا التي كانت ملفوفة في ثوب من الخيش هي الأولى من نوعها لسكان منطقة آسيا الوسطى".

وأوضح الباحث في متحف "خوفد" بمنغوليا، بي. شوخباتار، إن "المومياء لا تعود لشخص من النخبة"، والراجح حسب قوله، هو أن تكون لامرأة، بالنظر إلى عدم وجود قوس الرماية داخل القبر.



وأضاف أن "عملية إزالة الثوب عن المومياء تجري بعناية فائقة، وبمجرد انتهاء هذه العملية، سيكون الباحثون قادرين على تحديد الجنس، على نحو أكثر دقة".

واشارو الباحثون أن "المومياء ترتدي حذاء يبدو شبيها بما تصنعه (أديداس) في عصرنا".

