دبلوماسي قطري يعرض رشوة 50 ألف جنيه إسترليني لإسقاط قضية ضده

كشفت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن دبلوماسيا قطريا عرض 50 ألف جنيه إسترليني على موظف سابق لديه كرشوة "لشراء صمته" وإسقاط قضية رفعها ضده يتهمه فيها بالفصل التعسفي والتعدي عليه لفظيا وجسديا.

وذكرت الصحيفة البريطانية خلال تقرير لها أن الدبلوماسي القطري الذي يعمل بسفارة الدوحة في لندن وصف سائقه بـ"كلب وحمار وعبد أسود"، خلال سلسلة من الإساءات الجسدية والعرقية أثناء فترة عمله بسفارة البلاد، وفقا لما استمعت إليه المحكمة.

وأخضع عبدالله علي الأنصاري، دبلوماسي يعمل حاليًا رئيسًا للمركز الطبي بالسفارة، محمود أحمد (79 عامًا) سائقه السابق وضابط الأمن الليلي في السفارة، لإيذاء نفسي وبدني على مدى عدة سنوات؛ حيث عامله "كعبد شخصي" كان "قيد الاستدعاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".

وفصل أحمد، وهو مواطن بريطاني من أصل صومالي، من السفارة عام 2013، وكان يأمل الدفع بقضيته أمام المحكمة منذ سنوات، غير أنها أوقفت لأكثر من عام حتى صدور حكم من محكمة الاستئناف عام 2015 بأنه لا يمكن للسفارات المطالبة بحصانة دبلوماسية ضد موظفين يرفعون دعاوى قضائية، ويعني الحكم التاريخي أن أحمد أصبح قادرًا على استكمال قضيته.

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واستمعت المحكمة لتفاصيل اتهامات أحمد لأول مرة مع استمرار قضيته ضد السفارة القطرية والأنصاري، حيث يقول إنه عانى من تمييز عنصري جعله يشعر وكأنه "في السجن"، فضلًا عن دعوته بـ"العجوز والكلب والقذر والعبد"، إلى جانب قوله إنه تعرض لهجوم جسدي مرتين بين عامي 2007 و2013.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ما قاله أحمد بشأن أنه عرض عليه تعويضًا لإسقاط القضية، وإنه في أعقاب الهجومين الجسديين اللذين تعرض لهما على يد رئيسه، ترك السفارة. وبعد فترة قصيرة، تواصل معه سائق زميل وسأله عن مكان تواجده "حتى يأتي لي ويمنحني 50 ألف جنيه إسترليني نيابة عن (الأنصاري) لإسقاط القضية وعرض عودتي إلى العمل".

لكن أحمد أوضح "لم يكن لدي نية للعودة إلى وظيفتي ولم أقبل العرض؛ لأنني أردت العدالة عوضًا عن شراء صمتي".

واستمعت المحكمة إلى أنه عمل في السفارة بين عام 2004 وحتى 2013، ويوضح عقد عمله أن مسماه الوظيفي "ضابط أمن ليلي" وساعات عمله من 4 مساء وحتى 9:30 صباحًا، من الإثنين للجمعة.