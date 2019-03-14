الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين شرق غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 فلسطينيين بعد تسللهم عبر السياج الحدودي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وقال شهود عيان من غزة لـ"العين الإخبارية" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت النار تجاه 5 فلسطينيين تسللوا عبر الشريط الحدودي المذكور، قبل اعتقالهم ونقلهم لجهة مجهولة، والمعتقلون هم: محمد وماجد وعبدالقادر القرا، ومحمد القهوجي، ورأفت سمور.

من جانبه، أكد ياسر عبدالغفور، الباحث بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المركز رصد زيادة في أعداد المتسللين عبر الشريط الحدودي منذ مطلع العام بالتوازي مع المزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع البطالة إلى أكثر من 53 %.

وأضاف عبدالغفور لـ"العين الإخبارية" أن غالبية المعتقلين لحالات من الأطفال أو الشبان الذين يعتقدون أن الأفق ضاق أمامهم بغزة فيحاولون التسلل بحثا عن فرصة، مشيرا إلى أن الاحتلال يحول المعتقلين للتحقيق وفي حالات يطلق سراحهم مباشرة خاصة من الأطفال، وفي حالات أخرى يحولهم لحجز تتفاوت مدته من أسابيع إلى أشهر.