انت الان تتابع مفيش اختراق.. أول رد من «فيسبوك» على تعطل الموقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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علقت شركة فيسبوك على أزمة تعطل موقعها وتطبيق انستجرام، إنها تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيسبوك، مؤكدة أنهم يعملون على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وبعد مرور أكثر من ساعتين على العطل وسط قلق وتكهنات باختراق الموقع، عادت الشركة لتطمئن المشتركين في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، لتؤكد أنها تواصل العمل من أجل حل المشكلة سريعا، مشددة على أن المشكلة لا تتعلق بأي هجوم على مواقع الشركة أو تطبيقاتها.

أصيب موقع فيسبوك اليوم، بحالة أشبه بالشلل لدى عدد كبير من المستخدمين، الذين تفاجأوا بخروج حساباتهم وعند إعادة تسجيل الدخول تظهر رسالة تنبيه تقنية نصها: "حدث خطأ غير متوقع، من فضلك حاول تسجيل الدخول مرة أخرى". ويواجه معظم من لم تخرج حساباتهم حالة من العجز في التصفح أو مشاركة أي منشورات أو صور بعدما أصبحت

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