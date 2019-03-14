داعش يرد بهجمات انتحارية على قصف خنادقه من قبل التحالف

شنّ طيران التحالف الدولي، غارات عدة على مواقع داعش استهدفت أنفاقاً وخنادق للتنظيم في أطراف المخيم، الذي يوجد فيه المسلحون في بلدة الباغوز شرق سورية، فيما أعلنت قوات سورية الديمقراطية (قسد)، المدعومة من التحالف، أن مقاتلي «داعش» شنوا هجمات مضادة وانتحارية على القوات، التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم.

وأكد المركز الإعلامي لـ«قسد» أن عناصر «داعش»، حاولوا تنفيذ هجمات انتحارية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، مشيراً إلى أن الاشتباكات تجري بصورة مباشرة بالأسلحة الرشاشة، وحاول «الدواعش» شن هجمات بالأحزمة الناسفة، وتم استهدافهم قبل الوصول إلى أهدافهم.

وقال مدير المركز، مصطفى بالي، إن القوات قصفت «الباغوز» بشكل مكثف ليلة أمس، قبل بدء الاشتباكات المباشرة مع مسلحي «داعش»، موضحاً أن نحو 3000 مقاتل وعائلاتهم استسلموا لقوات سورية الديمقراطية خلال 24 ساعة، كما تم أيضاً تحرير ثلاث نساء وأربعة أطفال من الإيزيديين، خطفهم التنظيم وأسرهم عام 2014.

ولا تملك قوات سورية الديمقراطية تصوراً واضحاً لعدد مقاتلي التنظيم، الذين لايزالون محاصرين في الباغوز، بعدما فاقت أعداد الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة كل التوقعات، وعلى الرغم من أن الباغوز هي آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها «داعش»، فإن مقاتليه لايزالون ينشطون في مناطق نائية في صحراء سورية.