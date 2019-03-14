رئيس الوزراء الجزائري: رسائل الشارع كانت قوية وسنسعى لتحقيق أهدافها

أكد رئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي، اليوم الخميس، أن "رسائل الشارع كانت قوية وسنسعى لتحقيق أهدافها".

وأضاف في تصريحات - رصدها "الخليج 365"، "سنبدأ بوضع الآليات اللازمة للندوة الجامعة مباشرة بعد تشكيل الحكومة".

وبين أن "الرئيس استجاب لمطالب المواطنين بعدم الترشح وتأجيل الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الانتخابات الرئاسية القادمة ستنظم من قبل هيئة مستقلة".

ونفى رئيس الوزراء المكلف إعطاء أوامر بالتضييق على نشطاء سياسيين

وأكد رئيس الوزراء المكلف ردا على المعارضة: الجزائر أكبر منا جميعا، مشيرا إلى أن "الندوة الجامعة ستحدد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية

وقال:"كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد".

وذكر أن "الندوة الجامعة ستمثل كل أطياف المجتمع الجزائري".

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وأضاف رئيس الوزراء المكلف في تصريحات - رصدها "الخليج 365"كل الحساسيات تسقط أمام الوطن".

وأضاف:"أتعهد بالعمل بصدق لأن أكون في مستوى تطلعات المواطنين "، مضيفاً :"يجب العمل يدا واحدة لجزائر قوية".

وتابع:"نتشاور من أجل تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "الحكومة المقبلة ستمثل كل الطاقات وخاصة الشباب".

ومضى":متأكد بأنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا".

وبين أن "الحكومة الجزائرية المقبلة ستكون مفتوحة للجميع".

وأشار إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون تكنوقراطية تشارك فيها كل الكفاءات"،