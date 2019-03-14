عاجل.. رئيس الوزراء الجزائري المُكلف يتعهد بالعمل بصدق

عقد، اليوم الخميس، بالعاصمة الجزائرية مؤتمراً صحفياً لرئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي.
وقال رئيس الوزراء المكلف في تصريحات - رصدها "الخليج 365"كل الحساسيات تسقط أمام الوطن".
وأضاف:"أتعهد بالعمل بصدق لأن أكون في مستوى تطلعات المواطنين "، مضيفاً :"يجب العمل يدا واحدة لجزائر قوية".
وتابع:"نتشاور من أجل تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "الحكومة المقبلة ستمثل كل الطاقات وخاصة الشباب".
ومضى":متأكد بأنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا".
وبين أن "الحكومة الجزائرية المقبلة ستكون مفتوحة للجميع".
وأشار إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون تكنوقراطية تشارك فيها كل الكفاءات".
وقال سنبدأ بوضع الآليات اللازمة للندوة الجامعة مباشرة بعد تشكيل الحكومة.
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