عاجل| وفد إثيوبي إلى باريس حاملا الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press توجه وفد إثيوبي إلى باريس حاملا الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للبدء في إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها. ولقي 6 مصريين مصرعهم الأحد الماضي، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" وهي في طريقها إلى نيروبي، وعلى متنها 149 راكبًا، و8 من أفراد الطاقم. وتحطمت الطائرة قرب بلدة "بيشوفتو" التي تقع على بعد 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا، وذلك عشية انطلاق اجتماع سنوي في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

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