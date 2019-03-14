عاصفة عنيفة تجتاح وسط أمريكا.. و«كولورادو» تعلن الطواريء

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing اجتاحت عاصفة عنيفة ولايات نبراسكا وأيوا وكولورادو ووايومنغ الأميركية، الأربعاء، وتسببت الثلوج والفيضانات في إغلاق طُرق وانقطاع التيار الكهربائي ما استدعى القيام بعمليات إجلاء.في ولاية كولورادو، تمّ إعلان حال الطوارئ وإلغاء أكثر من 1400 رحلة في مطار دنفر الذي أُغلقت مدارجه. وحرم مئات آلاف الأشخاص من الكهرباء بسبب تساقط الثلوج والرياح العاتية وفقا لصحيفة دنفر بوست.وقال بيت ريكيتس حاكم ولاية نبراسكا المجاورة إنّ هذه الأحوال الجوّية التي يُتوقّع أن تستمرّ بضعة أيّام «قد تكون حدثًا عنيفًا للغاية»، مشيراً إلى حدوث فيضانات وعمليّات إجلاء في مواقع كثيرة.وتمّ وضع الحرس الوطني للولاية في حالة تأهب، إذ تخشى السلطات حدوث فيضانات قياسية.تزامنا تم إغلاق مدارس وشركات ومبان حكومية في وايومنغ، وفقًا لصحيفة «وايومنغ تريبيون إبغل».

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