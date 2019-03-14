شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق مهاب مميش يقدم درع تكريم لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفريق مهاب مميش ، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، درع تكريم للدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بمناسبة زيارته للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس Advertisements ويرافق رئيس الوزراء بالزيارة ، وزراء النقل والإستثمار والإسكان.

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