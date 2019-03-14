اشارت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيرني في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم مستقبل سوري والمنطقة في بروكسل ، مؤكدة اننا "نريد ان يعود الشعب السوري الى ارضه ولكن يجب ان نتأكد انهم سيعودون بسلام".
ولفتت موغيرني الى أن "مهمتنا هي ان نتأكد من أن العودة ستكون آمنة"، شاكرة "المجتمعات المحلية والحكومات التي استضافت النازحين والمجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي يقفان الى جانب هذه الدول"، لافتة الى ان "الاتحاد الاوروبي استثمر اكثر من 70 مليار دولار في النازحين منذ بدء الازمة السورية"، معتبرة ان "المهم هو ان نعيد اطلاق العملية السياسية في سوريا التي تقودها الامم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر موغيريني بمؤتمر بروكسل: نريد ان يعود الشعب السوري الى ارضه ولكن بسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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