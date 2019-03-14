الحريري من بروكسل: نريد أن نرى نهاية لملف النازحين لأنه يشكل عبئاً كبيرا علينا

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح قبيل بدء اجتماع بروكسل ان "لبنان يقوم بواجبه الانساني تجاه النازحين ونحن نأمل ان يكون هناك نهاية للنزوح السوري في كل من لبنان والاردن وتركيا والعراق".

وأشار إلى ان "المشكل قائم ويجب إيجاد حلول لعودة النازحين إلى بلادهم". وأضاف "على المجتمع الدولي أن يعلم ان ان لبنان لا يستطيع ان يكمل بالطريقة السابقة وأنه عليه ان يدفع الاموال التي نطلبها لأن هذه الأموال هي للنزوح السوري الكبير ويجب التعامل مع هذا الموضع بكل مسؤولية".

وأضاف "نتمنى ان تنتهي الامور في سوريا وان يعود النازحين إلى بلادهم وأهم حل للنزوح هو العودة ولهذ يجب الضغط على النظام السوري من قبل الحلفاء والأصدقاء كي يعودوا إلى سوريا".