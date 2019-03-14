معلوف: 14 آذار 1989 تاريخ انطلاق مسيرة استثنائية حققت الكثير

رأى النائب ادي معلوف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "14 آذار 1989 يبقى تاريخ انطلاق مسيرة استثنائية حققت الكثير من اهدافها وينتظرها الكثير. ‏اهداف اعتقدها البعض مستحيلة آنذاك، تحققت، واهداف يعتقدها البعض مستحيلة اليوم، ستتحقق، بنفس التصميم والروحية والإرادة. مكملين".

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