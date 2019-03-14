أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي أن "دار الفتوى مرجعيتنا الدينية والوطنية ودائما نزور مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان لنتزود من حكمته وناخذ برايه وسررنا مع سماحته في اجواء المحبة التي تسود الصف السني".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت المرعبي إلى أن "اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي يؤكد حرص الحريري على جمع الجميع لما فيه خير الطائفة ولبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق المرعبي: الحريري حريص على جمع الجميع لما فيه خير الطائفة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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