سرحان:سنعمل على استئصال جذور الفساد في القضاء وسائر الإدارات المعنية

أكد وزير العدل ألبير سرحان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "البريء ستظهر براءته والمذنب سينال عقابه، ولن يكون هناك أي تحامل على أحد، والعدالة ستأخذ مجراها وسنعمل على استئصال جذور الفساد في القضاء وسائر الإدارات المعنية".

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