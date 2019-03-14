لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي في ذكرى 14 آذار 1989 في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "14 اذار 1989 و14 اذار 2019، 30 سنة من النضال للتحرر من سطوتين، الاحتلال والفساد، تحية لقائد التحرير وتحية للمناضلين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي بذكرى 14 آذار 1989: 30 سنة من النضال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.