جريصاتي عرض مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الفرنسية تداعيات ازمة النازحين

واصل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لقاءاته في باريس في اطار التحضير لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول 2017، فاجتمع لهذه الغاية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية جان- باتيستلوموان.

وخلال اللقاء تم عرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وازمة النازحين السوريين وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية وضرورة العمل لتأمين عودتهم الامنة الى بلادهم. كذلك تطرق البحث الى العلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة انطلاقا من التعاون الثنائي في مواضيع عدة، من بينها التحضيرات الجارية للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.

وشرح جريصاتي للوزير لوموان مبادرة الرئيس عون لانشاء " اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" واهمية هذا المشروع بالنسبة الى المنطقة ودول العالم لما يحمله من دعوة لاعتماد لغة الحوار ومعرفة الاخر خصوصا لدى فئة الشباب.

واوضح الوزير جريصاتي بعد اللقاء ان الوزير لوموان اعرب عن دعم فرنسا لهذه المبادرة المهمة والاستعداد لملاقاة لبنان في العمل على ترجمتها على ارض الواقع.