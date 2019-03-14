معوّض استقبل ابي نصر ودعم لائحته بانتخابات الرابطة المارونية

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض المرشّح لرئاسة الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر في دارته في زغرتا بحضور منسق العلاقات السياسية والاعلامية في "حركة الاستقلال" المحامي طوني شديد، مسؤول العلاقات العامة في الحركة المحامي ادوار طيون، بالاضافة الى مديرة مكتب معوض السيدة لوتيسيا بعيني ابو شبكة.
وتم البحث خلال اللقاء في شؤون الرابطة المارونية والمشاكل التي تعاني منها الطائفة في ظل الازمة التي تمر فيها البلاد، كما عرض ابي نصر تصوّره للمرحلة المقبلة والاستراتيجيات اللازمة لمواكبتها على صعيد الرابطة. من جهته اكد معوض دعمه ابي نصر واللائحة التي يرأسها، متمنيا له التوفيق.
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