عطالله التقى الراعي: شددنا على ضرورة اطلاق عملية مكافحة الفساد بشكل جدي

أشار النائب جورج عطاالله اثر لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى انه "استمعنا الى إرشادات البطريرك واطلعناه على الملفات الاساسية التي نعمل عليها، خصوصا موضوع النزوح السوري وأهمية هذا الملف للوصول الى صيغة جامعة على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي، مع الاشارة الى ضرورة عدم تسييس هذا الملف لأنه يشكل لنا مشكلة كبيرة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والديمغرافي، وانفجار هذا الملف سيكون في وجه كل اللبنانيين، وليس في وجه فئة دون أخرى".
واضاف:"لذلك كان التشديد من اجل الوصول الى صيغة موحدة على المستوى السياسي والحكومي، وطلبنا من البطريرك ان يكون للقادة الروحيين مبادرة في هذا المجال للضغط على السياسيين للسير في هذا الاتجاه".
وقال: "شددنا على موضوع اطلاق عملية مكافحة الفساد بشكل جدي، والمحاسبة أكان على المستوى المالي او اكان على مستوى اعادة انتظام مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية والوظيفية وكافة القطاعات الاخرى. ونأمل ان نحقق بدعم البطريرك المعنوي الكثير من الامور على هذه المستويات".
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