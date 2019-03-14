الحجار: 14 آذار ذكرى يوم ومرحلة ستبقى محفورة وحاضرة في وجداننا

أشار النائب محمد الحجار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "14 آذار 2005 ذكرى يوم ومرحلة ستبقى محفورة وحاضرة في وجداننا، نستلهم منها الدروس والعبر. فيها برهن اللبنانيون الذين إجتمعوا تحت رايتها، أنهم بوحدتهم وتضامنهم يستطيعون تحقيق الكثير لمصلحة الوطن والدولة والعدالة".

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