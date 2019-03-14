الحاج حسن: معركة الفساد سنخوضها وسينتصر فيها الشعب اللبناني

أشار عضو كتلة "الوفاء للنقاومة النائب حسين الحاج حسن في حديث إذاعي إلى ان "حزب الله يريد وطنا معافا قادرا ومقدراته ملك ناسه وشعبه وان يتم الانفاق فيه من خلال القانون وأن يكون هناك شفافية وأن يتعافى اقتصاده وينخفض فيه الدين العام"، معتبرا ان "الفساد وصل إلى مرحلة يهدد فيها مقومات الدولة، وبات واجبا مكافحته".
وأكد ان "الفساد يهدد الجميع في كل المناطق والطوائف، ومحاربته يجب ان يكون عمل كل الفرقاء السياسيين وبيس فريقا واحدا"، لافتا إلى ان "حزب الله رفع راية محاربة الفساد ويجب شكره على هذه المبادرة، سيتم فتح الكثير من الملفات ونأمل ان نصل إلى الخواتيم المرجوة".
وشدد على انه "نستطيع من خلال هذا النظام السياسي ان نحارب الفساد لأنه بات يشكل تهديدا وجوديا"، معتبرا ان "مكافحة الفساد يحتاج إلى وقت وجهد ومتابعة ولن يحلّ بين ليلة وضحاها". وشدد على ان "المعركة لن تكون سهلة، ستحصل اشكالات سياسية وعقبات وعراقيل لكن هذه المعركة سنخوضها وسينتصر فيها الشعب اللبناني".
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