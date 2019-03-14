البعريني بعد لقاء دريان: عودة النازحين الى بلدهم امر ضروري

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى نواب عكار وليد البعريني ومحمد سليمان وطارق المرعبي بحضور رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة وبحث معهم في أوضاع عكار الدينية والمعيشية والاجتماعية.

وفي تصريح له لفت البعريني الى ان "المصالحة التي جرت بين رئيس الحكومة سعد الحريري واللواء اشرف ريفي في منزل رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة انعكست ارتياحا كبيرا لدى الطائفة التي ينبغي ان يكون أبناؤها يدا واحدة وهذا يستوجب ان يكون الجميع حول رئاسة الحكومة"، مؤكدا ان "الحريري حريص على الوحدة الوطنية والإسلامية وما يقوم به يؤكد انه رجل دولة بامتياز وهذا عهدنا به ونحن معه في معركة مكافحة الفساد التي ينبغي أن تعالج بشفافية مطلقة بعيدة عن المزايدات والمناكفات السياسية أو الانتقامية من أي شخصية وخاصة من الرئيس فؤاد السنيورة رجل المؤسسات".

وأوضح البعريني أنه " بالنسبة الى عودة النازحين السوريين الى بلدهم فهو امر ضروري وهو مطلب جميع اللبنانيين لكن هناك خلاف بين الأفرقاء اللبنانيين حول الطرق التي يجب اتباعها لتأمين العودة".