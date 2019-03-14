فؤاد أيوب: لِرسالتنا بُعد إنسانيّ وملتزمون بدعم السّاعين إلى التميّز

شدد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب خلال اطلاق مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية والجامعة اللبنانية جائزتي IAAF AWARDS و AAA AWARDSعلى "أهمية الرسالة التي تمضي بها مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية، ملتزمةالوقوف إلى جانب الطامحين من الطلاب والساعين إلى التميُّز، وذلك عبر مبادرة أصبحت تقليدًا سنويّالجائزة تُعطى لطلاب في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وأُخرى لطلاب في اختصاص مختلف".

واعتبر أن "هذه المبادرة المتكررة من جانب مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية تنمُّ عن مدى اهتمام هذه المؤسسة بطاقات الشباب وقدراتهم لتشجيعهم ودفعهم باتجاه السعي والتعمق في الدراسة والبحث بغية تحقيق أهدافهم وأحلامهم"، مشيراً إلى ام "هذه الرؤية تعكس أبعادًا على أكثر من صعيد، لأنها تحمل مضامين متعددة ليس فقط في حب العلم وتشجيعه، بل في البُعْد الإنساني الذي يرقى إلى المسؤولية لدى القيّمين وإلى نقاء الهدف الذي يسعون لتحقيقه".

بدوره، شرح الوزير السابق جان أوغاسبيان المسابقة، موضحًا أن "الجامعة اللبنانية تُخصّص بجائزتين: الأولى مخصصة لكلية الحقوق فيما تشمل الثانية أي مشروع من أي فئة أو اختصاص"، مشيراً إلى أن "إدارة الجامعة تقوم باختيار أفضل خمسة مشاريع يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وذات أهمية ليتم لاحقًا اختيار الفائز".