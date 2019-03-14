لفت النائب والوزير السابق محمد الصفدي بذكرى 14 آذار 2005 في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "أنني أتمنى أن يُعطى اللبنانيون فرصة 14 آذار آخر لإعادة توحيد كلمتهم من أجل الوطن بغض النظر عن الطوائف والمذاهب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي بذكرى 14 آذار: أتمنى أن يُعطى اللبنانيون فرصة 14 آذار آخر لإعادة توحيد كلمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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