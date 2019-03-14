معوض التقى شقير: لتقريب موعد مد شبكة الالياف الضوئية بزغرتا – الزاوية

التقى رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض وزير الاتصالات محمد شقير وبحث معه ملف الالياف الضوئية، وذلك بعد الاجحاف غير المقبول بحق زغرتا – الزاوية لناحية حلولها في أواخر ترتيب مواعيد تركيب شبكة الألياف الضوئية في لبنان التي تتيح الاتصال بالإنترنت عالي السرعة.

وشدد معوض لشقير على ضرورة تقريب موعد مد الشبكة في زغرتا – الزاوية لأنها تشكل اساسًا في مجال خلق فرص عمل ليس فقط داخل لبنان انما في إطار التبادل العملي مع الخارج إضافة الى انها تساعد في إعادة النمو لمنطقة تعاني من مشكلة في هذا المجال.

وشكر معوض الوزير شقير الذي أجرى اتصالات فورية لتصحيح الوضع وانصاف زغرتا الزاوية، كما تلقى منه وعدا بتقريب موعد تركيب الشبكة وتم الاتفاق على ان يتابع معوض الملف مباشرة مع شقير. هذا وشكر معوض مدير هيئة "اوجيرو" عماد كريدية لتجاوبه مع مطالبنا المحقة.