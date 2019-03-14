لفت وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أعضاء مجلس الأمن مارك لوكوك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم مستقبل سوري والمنطقة في بروكسل إلى "اننا رأينا بعد التقدم على مستوى التعليم في سوريا في السنوات الاخيرة ولكن هناك مقابل كل مدرسة 3 مدارس مدمرة في سوريا وهناك عدد كبير من السوريين خارج المدارس ونأمل ان يقوم المؤتمر بوضع هذا الامر ضمن أولوياته".
وأشار إلى أن "الاعمال العنفية مستمرة"، داعياً إلى "نزع الالغام وزيادة الوعي لحماية الاشخاص من أي بقايا من الالغلام بسبب الحرب وجهاز نزع الالغام التابع لنا عزز نشاطاته في زيادة الوعي"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك محاسبة للجرائم التي ارتكبت بحق السوريين".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل غوتيريس من مؤتمر بروكسل: لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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