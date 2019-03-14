رئيس الوزراء الجزائري المكلف: الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة

اشار رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي إلى انه "من الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء"، لافتا الى ان "هناك تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السليمة لحل الخلافات".

وأكد بدوي ان "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية والوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا"، مشددا على انه ": متأكد بأنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا".

وأعلن بدوي أن " الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة".