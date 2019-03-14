مسؤول سوري: اللاذقية مستعدة لاستقبال النازحين العائدين من مخيم الركبان

أعلن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا بشار دندش أن "المدينة مستعدة لاستقبال النازحين العائدين من مخيم الركبان، بعد تعثر عودتهم وعرقلة المسلحين ذلك"، مشيراً إلى "اننا قمنا بإعداد وتجهيز 30 غرفة في طابقين بالمركز، بحيث يمكنها استيعاب ما يصل إلى خمسمئة شخص وفي المركز كل ما يحتاجه الشخص من مستلزمات أساسية، كما سيتم تزويد النازحين بالطعام"، لافتاً إلى أن "هذه مهمة من مهمات الحكومة الأساسية تجاه مواطنيها".

ولفت إلى أن "الإقامة هنا مجانية، وقمنا بتجهيز ورش للخياطة ليكون بمقدور النازحين كسب رزقهم"، مشيراً إلى أن "المدينة تقوم باستقبال النازحين من المخيم وتأمين سكنهم ووصولهم إلى المدينة وأنه تم إرسال 6 حافلات يرافقها الجيش لنقلهم من الركبان إلى اللاذقية".