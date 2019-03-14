بلومبيرغ: سوق أبوظبي الأسوأ أداءً في الأسهم العالمية

أعلنت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن "استمرار انخفاض السوق المالي في أبوظبي منذ بداية الشهر الجاري، ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ 13 عاماً"، مؤكداً أن "مؤشر أبوظبي العام انخفض بنسبة 6.2% منذ بداية الشهر الحالي، ما يجعله أسوأ أسواق الأسهم العالمية أداءً حسب مقاييس الأسهم التي نتبعها".

ولفتت إلى أن "المؤشر العام لسوق أبوظبي انخفض أمس الأربعاء 0.9%، ليسجل أطول سلسلة خسائر له على الإطلاق منذ عام 2006، بعد أن واصل انخفاضه للجلسة العاشرة على التوالي".