أعلن مركز الطوارئ في إقليم خوزستان في ايران عن "مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار خط أنابيب للغاز بجنوب غرب إيران على طريق الأهواز- ميناء ماهشهر".

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