الإسكان: إنهاء 19 ألف وحدة سكنية بالمنصورة الجديدة في يونيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية و900 فيلا وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة المنصورة الجديدة، في يونيو 2020.

وأضاف الجزار - في بيان للوزارة اليوم الخميس - أنه من المقرر في منتصف العام المقبل الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بمشروع (سكن مصر)، و11 ألفا و232 وحدة بمشروع (جنى) JANNA للإسكان الفاخر، و1392 وحدة بالإسكان الاجتماعي بجانب 6 أبراج بها 1518 وحدة.

وأوضح أنه من المقرر أيضًا الانتهاء من تنفيذ مبنى كلية القانون الدولي والعلوم الهندسية بالجامعة، ومدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق، ومركز طبي، وقسم شرطة، ووحدة إطفاء، وكذا الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق العمارات والفيلات، والمرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3/يوم ومحطة الكهرباء.

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