السبت.. التعليم تعلن نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يعقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، السبت المقبل، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج مسابقة العقود المؤقتة، وبدء تسليم الناجحين مهان عملهم في المدارس المختلفة.

يعقد المؤتمر الصحفي بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بتاريخ 7 فبراير الماضي، مسابقة لتعيين عدد من المعلمين؛ عن طريق التعاقد المؤقت؛ لسد العجز بالإدارات التعليمية في التخصصات المختلفة.

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