رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة تفقدية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، يرافقة كل من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزراء النقل المهندس كامل الوزير، والإسكان الدكتور عاصم الجزار، والاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، عددًا من المطورين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يقدم الفريق مهاب مميش عرضا شاملا توضيحيا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستكمل العرض كل من اللواء محمد شعبان نائب رئيس هيئة قناة السويس للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد براية نائب رئيس هيئة قناة السويس للمنطقة الشمالية.