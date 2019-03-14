موسكو: 54 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 16 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 38 انتهاكًا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الانتهاكات وقعت في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة، مضيفًا: "مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى قرية " أيو" بريف حماة، حيث تم بشكل عام تنفيذ 2082 عملية إنسانية.

ولفت البيان إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، حيث يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزًا.

وأكد أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلًا.