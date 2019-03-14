تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها غربي الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):
أفادت تقرير إخباري جزائري بأن طائرة عسكرية تحطمت ليلة الاربعاء /الخميس بالمدرسة العليا للطيران " طفراوي" بولاية وهران غربي الجزائر.
ونقل موقع صحيفة " النهار" الإخباري الالكتروني عن مصادر رسمية قولها إن قائد الطائرة، وهو متدرب، لقي حتفه في الحادث، لافتا إلى أن الطائرة كانت تجري تمارين ليلية بالمدرسة العليا للطيران " طفراوي".
ولم يصدر أي تعليق حتى الان عن وزارة الدفاع بخصوص هذه الحادثة.
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