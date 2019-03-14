محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت استمرار تجاوز سرعة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.
وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن، متوقعا استمرار موجة الطقس السيئ حتى الغد.
ومن جانبه، وجه اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
ودفعت شركة الصرف الصحي، والأحياء وشركة نهضة مصر بسيارات وعمال لإزالة آثار الأمطار الليلية التي تعرضت لها المدينة، أمس، وذلك لضمان استمرار حركة المرور والمارة.
يذكر أن الإسكندرية، تتعرض لموجة من الطقس السييء يصاحبها عواصف ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، بعد تحسن نسبي الأيام الماضية، وذلك قبل 4 أيام من بدء نوة "الشمس الكبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وقف حركة الملاحة في الإسكندرية لليوم الثاني.. والأحياء تزيل مياه الأمطار (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.