تحضيرا للمغرب.. ميسي يتدرب في ريال مدريد

سيتوجه ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ابتداءا من يوم الإثنين المقبل، إلى مدينة مدريد، بالضبط في المركز التدريبي التابع لريال مدريد، وذلك من أجل الاستعداد رفقة زملاءه في منتخب “الطانغو” لمباراة المغرب الودية، بالإضافة إلى مباراة فينيزويلا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، المقربة من الفريق الكتلاني، اليوم الخميس، أن ميسي سيخوض 5 حصص تدريبية في مركز تداريب ريال مدريد، في 4 أيام، وذلك من أجل الاستعدادا أولا لمباراة فينيزويلا، التي ستقام بملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل نادي أتليتيكو مدريد، قبل التوجه للمغرب من أجل مواجهة “أسود الأطلس” في 26 من شهر مارس الجاري في طنجة.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يخوض فيها ميسي تدريبات مع المنتخب في مدريد، بل سبق له أن تدرب هناك أيضا خلال تحضيرات منتخب الأرجنتين لمباراة إسبانيا الودية الأخيرة.