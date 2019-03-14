على بعد أسبوع واحد.. لا أفق لـ«جنيف2»

مع اقتراب موعد انعقاد الجولة الثانية من جلسات جنيف، التي ينظمها المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، بين أطراف النزاع، تؤكد المعطيات المرتبطة بالسياق الإقليمي عدم إمكانية تحقيق أي تقدم حقيقي في جلسة الأسبوع المقبل.

المأزق السياسي الذي تعيشه الجزائر حاليا، وارتهان موريتانيا لأجندتها الانتخابية الداخلية، وعدم بروز أي أفق لإقدام المغرب على خطوات جديدة في تنزيل الجهوية الموسعة أو الحكم الذاتي، كلها مؤشرات على الطابع الشكلي الذي سيتخذه لقاء جنيف المقبل.

وبينما سارع الطرف الانفصالي إلى تحريك ورقة سجناء أحداث «أكديم إيزيك»، عبر إعلان إضراب مفترض عن الطعام داخل السجون المغربية، تتوقع مصادر مطلعة الاكتفاء بإحياء تبادل الزيارات الإنسانية والعائلية دون أي اختراق سياسي.