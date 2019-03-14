خلال 2018..المغرب يعيد 3045 طن من السلع المستوردة بسبب شروط السلامة ويرسل 86 إنذارا لبائعين على الأنترنت

بالتزامن مع الأيام الوطنية للمستهلك، والتي انطلقت، اليوم الأربعاء، وستستمر إلى غاية 20 من شهر مارس الجاري، كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن تفاصيل عمليات المراقبة التي نفذتها المصالح الوطنية للمنتوجات الاستهلاكية.

وقالت وزارة مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء، إن عمليات مراقبة مختلف أنواع المنتوجات، وتفعيل منظومة المراقبة، مكنا مصالحها من تحرير 1315 محضر ضد المخالفين للقانون، مجملها تمت في إطار المبادرات المشتركة التي باشرتها اللجان المختلطة على المستوى الإقليمي، تحت اشراف الولاة والعمال.

وأوضح المصدر ذاته، أن خلية مراقبة مواقع المتاجَرة على الأنترنت أجرت 120عملية مراقبة خلال العام الماضي، وأسفرت هذه العمليات عن إرسال 7 محاضر وأزيد من 86 رسالة إنذارية إلى الفاعلين المعنيين لحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية الخاصة بالبيع عن بعد.

وفيما يتعلق بعمليات مراقبة سلامة المنتوجات الصناعية، فمِن أصل 126.700 ملف معالج عند الاستيراد، تم إخضاع 6.881 عينة للفحص بالمختبرات المعتمدة، وهو ما كشف عن 181 حالة إخلال بشروط المطابقة

كما تؤكد الوزارة، أن مراقبة المنتوجات المستوردة، أدت إلى رد 3045 طن من السلع غير المستوفية لشروط السلامة، أي ما يمثل زيادة بنسبة 125 في المائة مقارنة بسنة 2017